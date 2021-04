Alaska lockt Touristen mit Gratis-Impfung

Der US-Bundesstaat Alaska will Touristen mit Gratis-Impfungen ködern. Wer im Sommer ins "Land, in dessen Richtung das Meer strömt" reist, kann sich am Flughafen impfen lassen - zum Nulltarif.

Das kündigte Gouverneur Mike Dunleavy via Twitter an. Zur Wahl stehen Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna.