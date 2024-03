Süße Krise in Kanada: Geht uns bald der Ahornsirup aus?

Ahornsirup aus Kanada ist auch in Europa ein Verkaufsschlager. Das 2017 mit der EU geschlossene Freihandelsabkommen CETA garantiert den zollfreien Export. Doch genau dieses Abkommen bekommt gerade in vielen EU-Staaten politischen Gegenwind, allen voran in Frankreich.

Gemeinsam haben links- und rechtsextreme Fraktionen im Senat in Paris vor wenigen Tagen die Ratifizierung von CETA abgelehnt. Frankreich gehört zu den zehn EU-Staaten, die das Freihandelsabkommen - im Gegensatz zu Österreich - bisher nicht ratifiziert haben.

Für die Anhänger des globalen Freihandels gilt CETA ja als Musterbeispiel für die EU, die ja an anderen derartigen Abkommen - wie etwa mit den USA oder Lateinamerika - bisher gescheitert ist. In Brüssel und in den meisten EU-Hauptstädten wird derzeit ohnehin der Ruf nach neuen Handelsschranken lauter.

Der Freihandel mit Kanada läuft zwar trotz der fehlenden Unterschriften in den EU-Staaten, das aber könnte sich nach den EU-Wahlen im Juni rasch ändern, wenn auch in der EU-Kommission andere das Sagen haben.