Kanadisch für Einsteiger

Die Kanadier, die wir namentlich nicht kennen, leben fast alle im Süden, nahe der Grenze zu den USA – also entweder in Vancouver im Westen oder in Toronto und Montreal im Osten. In diese zwei Millionenstädte fliegen Airlines wie Austrian und Air Canada von Wien aus direkt.

Bleibt das wichtigste auf Reisen, das Essen. Eine Redaktionskollegin, die lange in Kanada gelebt hat, sagt: „Sie essen lustige Sachen wie Poutine-Pommes mit geriebenem Käse und Gravy, einer Bratensoße. Köstlich!“ Ansonsten überschütten sie alles mit Ahornsirup, das fängt schon beim Frühstück mit den Pancakes an. Der Sirup passt aber auch in Drinks. Die Zuckerahornbäume wachsen im Osten des Landes. Die Blätter haben übrigens 23 Zacken – und nicht wie auf der Flagge abgebildet nur elf.

Info: de-keepexploring.canada.travel