Achterbahn-Unfall im Legoland: 34 Verletzte

Bei einem Unfall auf einer Achterbahn im Legoland im schw√§bischen G√ľnzburg sind mindestens 34 Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Das sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Ein Achterbahnzug habe am Donnerstag stark abgebremst, ein weiterer sei auf diesen aufgefahren. Drei Rettungshubschrauber seien im Einsatz, Feuerwehr und Rettungsdienst seien zu einem Gro√üeinsatz ausger√ľckt.

Einer Sprecherin des Legolandes zufolge geschah der Unfall im Bahnhofsbereich der Achterbahn "Feuerdrache". Alle verf√ľgbaren Rettungskr√§fte des Legolandes seien im Einsatz gewesen. Der Freizeitpark blieb trotz des Unfalls zun√§chst ge√∂ffnet. Warum die Z√ľge der Achterbahn zusammenstie√üen, blieb erst einmal unklar.

Mit 29 km/h unterwegs

Die Achterbahn "Feuerdrache" f√ľhrt zun√§chst durch einen √ľberdachten, abgedunkelten Bereich des Parks. Im Verlauf der Fahrt geht es dann an der frischen Luft √ľber eine Strecke mit Gef√§llen und einigen Kurven. Nach Parkangaben f√§hrt die Achterbahn bis zu acht Meter pro Sekunde schnell, was rund 29 Kilometern in der Stunde entspricht.

Am vergangenen Samstag hatte es in einem Freizeitpark in Klotten an der Mosel in Rheinland-Pfalz einen t√∂dlichen Vorfall bei einer Achterbahnfahrt gegeben. Eine 57-j√§hrige Frau war aus der fahrenden Attraktion gest√ľrzt. Sie erlitt t√∂dliche Verletzungen. Warum die Frau aus der Achterbahn st√ľrzte, ist noch unklar. Der Park hat seit Dienstag wieder f√ľr Besucher ge√∂ffnet, die Achterbahn blieb aber zun√§chst stehen. Grund daf√ľr war, dass der Landkreis den Betrieb der Bahn vor√ľbergehend untersagt hatte.