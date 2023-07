Acapulco: Erneut Journalist in Mexiko erschossen

In Mexiko ist wieder ein Journalist ermordet worden. Der Direktor des Nachrichtenportals Lo Real de Guerrero, Nelson Matus Peña, wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Acapulco erschossen, wie die mexikanische Zeitung El Sol de Acapulco am Samstag (Ortszeit) berichtete. Demnach leisteten Mitglieder der Armee und der Nationalgarde am Tatort noch Erste Hilfe.

➤ Mehr lesen: Mexiko besorgt über schwimmende Mauer gegen Migration an US-Grenze