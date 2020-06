900.000 auf engstem Raum: Corona-Alarm im größten Flüchtlingscamp

In Wien, dem am dichtesten besiedelten Bundesland Österreichs, wohnen 4.600 Menschen pro Quadratkilometer, im dünn besiedelten Kärnten sind es 59. In den Flüchtlingscamps von Cox’s Bazar in Bangladesch leben 40.000 Menschen pro Quadratkilometer – mehr als achtmal so viele wie in Wien.

Allein diese Zahl verdeutlicht, wie dramatisch die Lage für die insgesamt 890.000 Vertriebenen ist, die sich im Südosten des bitterarmen asiatischen Landes in 34 behelfsmäßigen Lagern drängen.