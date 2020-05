Gewaltiger Sturm trifft Asien mitten in Corona-Krise

Durch "Amphan" wurde in der 15-Millionen-Einwohner-Stadt Kolkata (vormals Kalkutta) der Flughafen überflutet. In Teilen der indischen Metropole fielen auch der Strom und Telekommunikation aus. Besonders vom Wirbelsturm betroffen war der Bundesstaat Westbengalen mit mindestens 72 Toten. Die zuständige Regierungschefin sagte, dass die Naturkatastrophe ihr Gebiet stärker treffe als Corona und es wohl drei, vier Tage brauche, um das ganze Ausmaß der Schäden abzuschätzen. "Viele Gebiete sind verwüstet und es gibt keine Wasserversorgung. In unserem Dorf hat dieser schreckliche Sturm alles platt gemacht", berichtete ein Betroffener dem Sender NDTV.

Drei Millionen in Notquartieren

In beiden Ländern wurden vor dem Eintreffen des Sturms mehr als drei Millionen Menschen in Notunterkünfte gebracht. Einige Leute wollten aber nicht in die Notunterkünfte, hieß es von Behörden und Hilfsorganisationen. Manche hätten Angst gehabt, ihr Hab und Gut zurückzulassen, andere, sich in den Notunterkünften mit dem Coronavirus zu infizieren.