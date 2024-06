Ein umfassender neuer Bericht vom Health Effect Institute (HEI) und UNICEF beschreibt die gesundheitlichen Auswirkungen der Luftverschmutzung, die als Risikofaktor für den Tod noch vor dem Tabakkonsum und schlechter Ernährung liegt. Die Luftverschmutzung hat immer stärkere Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und wird zum zweitwichtigsten globalen Risikofaktor für den Tod, so die fünfte Ausgabe des State of Global Air (fortan SoGA) Berichts.

Anzahl der Todesfälle durch Luftverschmutzung Der Bericht, der heute vom Health Effects Institute (HEI), einer unabhängigen, gemeinnützigen Forschungsorganisation mit Sitz in den USA, veröffentlicht wurde, zeigt, dass Luftverschmutzung im Jahr 2021 weltweit für 8,1 Millionen Todesfälle verantwortlich ist. Über diese Todesfälle hinaus leben viele weitere Millionen Menschen mit schwächenden chronischen Krankheiten, die eine enorme Belastung für Gesundheitssysteme, Volkswirtschaften und Gesellschaften darstellen. Der Bericht, der zum ersten Mal in Zusammenarbeit mit UNICEF erstellt wurde, zeigt, dass Kinder unter fünf Jahren besonders gefährdet sind, mit gesundheitlichen Folgen wie Frühgeburten, niedrigem Geburtsgewicht, Asthma und Lungenerkrankungen. Im Jahr 2021 wurde die Belastung durch Luftverschmutzung mit mehr als 700.000 Todesfällen bei Kindern unter fünf Jahren in Verbindung gebracht, was sie nach Mangelernährung zum zweithäufigsten Risikofaktor für Todesfälle in dieser Altersgruppe weltweit macht. Unglaubliche 500.000 dieser Todesfälle bei Kindern waren auf die Luftverschmutzung in den Haushalten zurückzuführen, die durch das Kochen mit umweltschädlichen Brennstoffen verursacht wurde, vor allem in Afrika und Asien.

Globales Gesundheitsrisiko Der neue SoGA-Bericht bietet eine detaillierte Analyse der kürzlich veröffentlichten Daten der Global Burden of Disease-Studie aus dem Jahr 2021, die die schwerwiegenden gesundheitlichen Auswirkungen von Schadstoffen wie Feinstaub im Freien (PM2,5), Luftverschmutzung in Haushalten, Ozon (O3) und Stickstoffdioxid (NO2) auf die menschliche Gesundheit weltweit aufzeigt. Der Bericht enthält Daten für mehr als 200 Länder und Gebiete auf der ganzen Welt und zeigt, dass fast jeder Mensch auf der Erde täglich ungesunde Luftverschmutzungswerte einatmet, was weitreichende Auswirkungen auf die Gesundheit hat. Mehr als 90 % dieser weltweiten Todesfälle durch Luftverschmutzung – 7,8 Millionen Menschen – sind auf PM2,5-Luftverschmutzung zurückzuführen, einschließlich PM2,5 in der Luft und Luftverschmutzung in Haushalten. Diese winzigen Partikel mit einem Durchmesser von weniger als 2,5 Mikrometern sind so klein, dass sie in der Lunge verbleiben und in den Blutkreislauf gelangen können, was viele Organsysteme beeinträchtigt und das Risiko für nicht übertragbare Krankheiten bei Erwachsenen wie Herzkrankheiten, Schlaganfall, Diabetes, Lungenkrebs und chronisch obstruktive Lungenerkrankungen (COPD) erhöht. Dem Bericht zufolge hat sich PM2,5 als der beständigste und genaueste Indikator für schlechte Gesundheitsergebnisse auf der ganzen Welt erwiesen.

Klimawandel Die PM2,5-Luftverschmutzung stammt aus der Verbrennung von fossilen Brennstoffen und Biomasse in Bereichen wie Verkehr, Privathaushalten, Kohlekraftwerken, industriellen Aktivitäten und Waldbränden. Diese Emissionen beeinträchtigen nicht nur die Gesundheit der Menschen, sondern tragen auch zu den Treibhausgasen bei, die den Planeten erwärmen. Die am meisten gefährdeten Bevölkerungsgruppen sind sowohl von den Klimagefahren als auch von der Luftverschmutzung unverhältnismäßig stark betroffen. Im Jahr 2021 trug die langfristige Exposition gegenüber Ozon zu schätzungsweise 489.518 Todesfällen weltweit bei, darunter 14.000 ozonbedingte COPD-Todesfälle in den Vereinigten Staaten, mehr als in anderen Ländern mit hohem Einkommen. Da sich die Welt durch die Auswirkungen des Klimawandels weiter erwärmt, ist damit zu rechnen, dass in Gebieten mit hoher NO2-Belastung die Ozonwerte steigen werden, was noch stärkere gesundheitliche Auswirkungen haben wird. Der diesjährige Bericht enthält zum ersten Mal Angaben zu den Expositionswerten und den damit verbundenen gesundheitlichen Auswirkungen von Stickstoffdioxid (NO2), einschließlich der Auswirkungen der NO2-Belastung auf die Entwicklung von Asthma bei Kindern. Verkehrsabgase sind eine Hauptquelle für NO2, was bedeutet, dass dicht besiedelte städtische Gebiete, insbesondere in Ländern mit hohem Einkommen, oft die höchsten NO2-Belastungen und Gesundheitsauswirkungen aufweisen.

Gesundheit von Kindern Einige der größten gesundheitlichen Auswirkungen der Luftverschmutzung sind bei Kindern zu beobachten. Kinder sind in besonderem Maße durch Luftverschmutzung gefährdet, und die Schäden durch Luftverschmutzung können bereits im Mutterleib beginnen und ein Leben lang anhaltende gesundheitliche Auswirkungen haben. So atmen Kinder beispielsweise mehr Luft pro Kilogramm Körpergewicht ein und nehmen mehr Schadstoffe auf als Erwachsene, während sich ihre Lungen, Körper und Gehirne noch entwickeln. Die Belastung durch Luftverschmutzung bei Kleinkindern steht in Zusammenhang mit Lungenentzündung, die weltweit für jeden fünften Todesfall bei Kindern verantwortlich ist, und Asthma, der häufigsten chronischen Atemwegserkrankung bei älteren Kindern. Die Ungleichheiten im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Luftverschmutzung auf die Gesundheit von Kindern sind eklatant. Die durch Luftverschmutzung bedingte Todesrate bei Kindern unter fünf Jahren in Ost-, West-, Zentral- und Südafrika ist 100-mal höher als in Ländern mit hohem Einkommen. „Trotz der Fortschritte bei der Gesundheit von Müttern und Kindern sterben jeden Tag fast 2.000 Kinder unter fünf Jahren an den gesundheitlichen Folgen der Luftverschmutzung", sagte die stellvertretende UNICEF-Exekutivdirektorin Kitty van der Heijden. „Unsere Untätigkeit hat tiefgreifende Auswirkungen auf die nächste Generation, mit lebenslangen Folgen für Gesundheit und Wohlbefinden. Die globale Dringlichkeit ist unbestreitbar. Es ist unerlässlich, dass Regierungen und Unternehmen diese Schätzungen und die lokal verfügbaren Daten berücksichtigen und sie nutzen, um sinnvolle, auf Kinder ausgerichtete Maßnahmen zur Verringerung der Luftverschmutzung und zum Schutz der Gesundheit von Kindern einzuleiten."

Der SoGA-Bericht enthält auch gute Nachrichten. Seit dem Jahr 2000 ist die Sterblichkeitsrate bei Kindern unter fünf Jahren um 53 % gesunken. Dies ist vor allem auf Bemühungen zurückzuführen, die darauf abzielen, den Zugang zu sauberer Energie zum Kochen auszuweiten, sowie auf Verbesserungen beim Zugang zur Gesundheitsfürsorge, bei der Ernährung und bei der Aufklärung über die Schäden, die mit der Luftverschmutzung in Haushalten verbunden sind. Viele Länder, vor allem diejenigen mit den höchsten Luftverschmutzungswerten, gehen das Problem endlich entschlossen an. Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität in Regionen wie Afrika, Lateinamerika und Asien, wie z. B. die Einrichtung von Luftverschmutzungsüberwachungsnetzen, die Umsetzung strengerer Luftqualitätsrichtlinien oder die Verringerung der verkehrsbedingten Luftverschmutzung durch den Umstieg auf Hybrid- oder Elektrofahrzeuge, haben allesamt messbare Auswirkungen auf die Verschmutzung und die Verbesserung der öffentlichen Gesundheit. Auch wenn die Fortschritte messbar sind, kann noch mehr getan werden, um zu verhindern, dass die Luftverschmutzung als eine der größten Bedrohungen für Millionen von Menschenleben anderen Gesundheitsrisiken den Rang abläuft.