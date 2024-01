80 Millionen Haie kommen jährlich durch Jagd ums Leben

Besonders in Asien gelten Haiflossen als Delikatessen, weshalb den gefangenen Tieren oft nur die Flossen abgeschnitten werden und der Rest des Körpers über Bord geworfen wird. "Wir zeigen, dass eine weit verbreitete Gesetzgebung zur Verhinderung des Finnings von Haien zwar erfolgreich gegen diese verschwenderische Praxis vorgegangen ist, aber die Sterblichkeit insgesamt nicht gesenkt hat", wird Worm in einer Mitteilung der US-amerikanischen University of California zitiert. Stattdessen gelange immer häufiger Haifleisch auf den Markt - oftmals falsch etikettiert, so dass die Konsumenten nicht einmal wüssten, dass sie Hai essen, betont die Forschungsgruppe.

Haifischflossensuppe als Delikatesse

"Haie gehören zu den weltweit bedrohtesten Tierarten. Trotzdem stieg die Zahl der getöteten Tiere aufgrund der intensiven Fischerei dramatisch an", kritisierte auch die Umweltschutzorganisation WWF (World Wide Fund for Nature). "Wir brauchen dringend bessere Kontrollen und müssen besonders Gebiete schützen, die für Haie als Kinderstuben oder zur Fortpflanzung wichtig sind", forderte Simone Niedermüller, Meeresexpertin vom WWF Österreich. Nicht nur in asiatischen Ländern, in denen Haifischflossensuppe als Delikatesse gilt, ist der Handel mit Haifleisch ein Problem. "Auch in Europa wird Haifleisch konsumiert - in Österreich beispielsweise als 'Schillerlocken'. Oft landet es aber auch unter falschem Namen versteckt auf den Tellern", warnte Niedermüller.

