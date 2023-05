540 Festnahmen in Frankreich nach Krawallen am 1. Mai

Bei Ausschreitungen in Frankreich während Kundgebungen am 1. Mai sind landesweit 540 Menschen festgenommen worden. 305 der Festnahmen erfolgten in Paris, sagte Innenminister Gérald Darmanin am Dienstag dem Sender BFMTV. 406 Polizeibeamte wurden bei den Einsätzen verletzt, 259 davon in Paris.

➤ Mehr lesen: Frankreich: Sturm gegen die Windkraft-Revolution