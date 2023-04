Demonstrationen in Frankreich gegen neues Einwanderungsgesetz

Tausende Menschen sind am Samstag in Frankreich gegen eine geplante Reform des Einwanderungsgesetzes und eine Abschiebeaktion auf der französischen Insel Mayotte im Indischen Ozean auf die Straße gegangen. Allein an einem Protestzug in der Hauptstadt Paris beteiligten sich nach Angaben der Polizei rund 2300 Menschen. Unter den Demonstranten waren viele Migranten ohne Aufenthaltserlaubnis.

In Paris zogen die Protestierenden hinter einem Transparent mit der Aufschrift "Nein zum Darmanin-Gesetz" her - für das Einwanderungsgesetz ist Innenminister Gérald Darmanin zuständig. "Gegen Unterdrückung, Inhaftierung und Abschiebung, für eine einladende Migrationspolitik" stand daneben.