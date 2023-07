53 Prozent mehr: In Europa wurden 2022 fast eine Million Asylanträge gestellt

Die Europäische Union hat im vergangenen Jahr fast eine Million Asylanträge verzeichnet, so viele wie seit der Aufnahmekrise 2016 nicht mehr. Die EU-Asylagentur (EUAA) zählte nach Angaben vom Dienstag 2022 insgesamt 996.000 Asylanträge in den 27 EU-Staaten sowie in der Schweiz, Norwegen, Island und Liechtenstein. Das war ein Anstieg von 53 Prozent im Vergleich zu 2021.

➤ Mehr lesen: Schnellere Asylverfahren an EU-Außengrenzen beschlossen