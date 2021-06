46,6 Grad: Hitzerekorde in Kanada und den USA

Hitzerekorde werden "pulverisiert"

Der kanadische Klimatologe David Phillips fand klare Worte und meinte im TV, die Hitzerekorde in Kanada würden derzeit nicht gebrochen, sondern "zerschmettert und pulverisiert". Der Klimatologe hält es für gut möglich, dass in den nächsten Tagen auch die 47-Grad-Marke fallen könnte. In Kanada sei es zehn bis 15 Grad wärmer als sonst um diese Jahreszeit und aktuell wärmer als in Dubai, so Phillips.

Verantwortlich für die große Hitze ist ein kräftiges Hoch, das sich von den Subtropen Mexikos bis nach Alaska erstreckt. Und die Hitze dürfte die nächsten Tage noch anhalten, mit Ende der Woche dürfte das Hoch an Intensität abnehmen.