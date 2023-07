40 Jahre nach Verschwinden: Neue Spur im Fall Emanuela Orlandi?

Laut einem Bericht von Open online hatte der Onkel zu Beginn der Ermittlungen außerdem ausgesagt, am Tag von Emanuelas Verschwinden sei er mit ihrem Vater Ercole Orlandi in dem Dorf Torano östlich von Rom gewesen. Ercole Orlandi widersprach dieser Darstellung aber wiederholt und sagte dem Bericht zufolge bei der Polizei aus, er sei an dem Tag nicht in Torani, sondern in Fiumicino westlich von Rom gewesen.

Auch Emanuela soll belästigt worden sein

Im vergangenen Jahr hatte sich die Netflix-Dokuserie "Vatican Girl" mit dem rätselhaften Fall befasst. Darin berichtete eine Freundin, Emanuela habe ihr eine Woche vor ihrem Verschwinden anvertraut, dass sie in den vatikanischen Gärten von einem Vertrauten des damaligen Papstes Johannes Paul II. belästigt worden sei.