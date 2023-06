Emanuela Orlandi verschwand vor 40 Jahren: Vielversprechende Hinweise

Neue Untersuchung

Vergangenen Monat teilte die Staatsanwaltschaft Rom mit, dass sie eine neue Untersuchung im Fall Orlandi eingeleitet habe. "In den letzten Monaten hat dieses Büro alle Beweise gesammelt, die im Zusammenhang mit dem Fall Emanuela Orlandi in den Strukturen des Vatikan und des Heiligen Stuhls gefunden werden konnten, und suchte in Gesprächen mit Personen, die zu dieser Zeit Ämter inne hatten, nach Zeugenaussagen", berichtete das Büro des vatikanischen Staatsanwalts am Donnerstag.

"Die vatikanische Justiz hat das Material geprüft und bestätigt, dass einige Ermittlungsansätze es wert sind, weiter untersucht zu werden, und hat in den letzten Wochen alle diesbezüglichen Unterlagen an die Staatsanwaltschaft in Rom weitergeleitet, damit diese sie einsehen und in die Richtung gehen kann, die sie für angemessen hält", verlautete nun aus dem Vatikan.

