Fall Orlandi: Familie fordert von Vatikan Öffnung eines Grabs

Familienangehörige der 1983 verschwundenen Vatikan-Bürgerin Emanuela Orlandi haben in einem Schreiben den Vatikan gebeten, ein Grab auf dem Friedhof Campo Santo Teutonico, der traditionellen Grabstätte für deutschsprachige Pilger in Rom, zu öffnen. Sie vermuten, dass sich in diesem Grab die Reste der verschwundenen Orlandi finden könnten.

Die Rechtsanwältin der Familie, Laura Sgró, hatte ein anonymes Schreiben mit einem Bild des Grabs und den Hinweis erhalten, darin würden sich die Reste Orlandis befinden. Daraufhin appellierte Sgró an den vatikanischen Staatssekretär, Kardinal Pietro Parolin, die Erlaubnis für die Eröffnung des Grabs zu geben, berichtete die Mailänder Tageszeitung Corriere della Sera am Montag.