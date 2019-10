39 Leichen in Lkw-Container im Osten Londons entdeckt

In einem Lastwagencontainer Im östlichen Teil des Großraum Londons (im Waterglade-Industriepark) wurden 39 Leichen gefunden, wie die Polizei mitgeteilt hat. Ein 25-jähriger Mann aus Nordirland wurde wegen Mordverdachts festgenommen. Chief Superintendent Andrew Mariner wird dazu im Guardian zitiert: "Dies ist ein tragischer Vorfall, bei dem eine große Anzahl von Menschen ihr Leben verloren hat." Untersuchungen dazu seien derzeit im Gange.

"Wir sind dabei, die Opfer zu identifizieren, aber ich gehe davon aus, dass dies ein langwieriger Prozess sein könnte." Noch ist unklar, ob es sich um Flüchtlinge handelt. Das Fahrzeug soll aber aus Bulgarien nach London gefahren sein, also entlang der so genannten Balkanroute. Unter den Toten ist auch zumindest ein Teenager. Der Lkw wurde von der Polizei umstellt und das Umfeld großräumig abgesperrt.

„Wir glauben, dass der Lastwagen aus Bulgarien kommt“, teilte ein Polizist mit. Das Fahrzeug soll bereits am vergangenen Samstag die Grenze nach Großbritannien passiert haben.

Warnungen im Vorfeld

Erst im Juni hatte Europol-Chefermittler Gabor Stankovic im KURIER-Interview gesagt, dass sich Parndorf vermutlich bald wiederholen wird. (Damals im Jahr starben 71 Menschen in einem Kühl-Lkw im Burgenland, Anm.) In die Schlepperei steigen nämlich immer mehr so genannte polykriminelle Banden ein. Das heißt, dass de facto ein Transportweg unterhalten wird. Je nach Lage werden Menschen, Waffen oder Drogen transportiert. Mitunter auch beides zusammen. Dabei wird wirtschaftlich berechnet, wie viel Raum wie viel Gewinn abwirft.

„Erst im Mai wurden wieder zweit Tote in einem Container entdeckt. Ich befürchte, dass es wieder ein Parndorf gibt“, sagte Gabor Stankovic, Leiter des Menschenschmuggelzentrums bei Europol damals zum KURIER.

Dieser Bericht wird derzeit laufend aktualisiert.