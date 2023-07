Vergangene Woche sorgte der Fall eines Betrunkenen, der sich in die Wohnung seiner Nachbarn verirrte und mit der falschen Frau schlief, für Aufsehen (der KURIER berichtete).

Jetzt wurde erneut ein Fall bekannt: Am Wochenende verschaffte sich ein Betrunkener im deutschen Waren an der Müritz im Land Mecklenburg-Vorpommern unerlaubten Zutritt in die Wohnung seines Nachbarn und legte sich dort schlafen.

