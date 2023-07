13 Jahre unschuldig im Gefängnis? Möglicher Justizirrtum im "Badewannen-Mord"

Genditzki soll eine Frau in der Badewanne ertränkt haben

Manfred Genditzki wurde im Jahr 2010 zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt. Das Landgericht München II war der Ansicht, dass Genditzki im Oktober 2008 eine 87 Jahre alte Frau nach einem Streit niedergeschlagen und in deren Badewanne ertränkt hatte.

Eine Pflegerin hatte die 87-jährige Lieselotte Kortüm tot und vollständig bekleidet in einer mit Wasser gefüllten Badewanne aufgefunden. Genditzki war Hausmeister in der Wohnanlage im oberbayrischen Rottach-Egern, in der die Dame gelebt hatte. Er hatte der 87-Jährigen Gesellschaft geleistet, Erledigungen für sie gemacht und sie im Alltag unterstützt.