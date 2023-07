Junger Einbrecher schlief in Wohnung von Klagenfurterin ein

Nicht schlecht staunte eine 45-jährige Klagenfurterin am Donnerstagmittag, als sie in ihrem Appartement einen Einbrecher überraschte - denn der Täter schlief tief und fest. Die Polizisten fanden den 26-Jährigen aus dem Bezirk St. Veit an der Glan tatsächlich noch immer schlafend vor. Sie weckten den jungen Mann und nahmen ihn fest.