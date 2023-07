Ferienbeginn: Die 3 häufigsten Maschen der Urlaubsbetrüger

1. Der falsche Reiseanbieter

Der Betrug beginnt oft schon vor der eigentlichen Reise - nämlich bei der Buchung. Mit gefälschten Urlaubsseiten oder unseriösen Urlaubsangeboten per Mail oder Telefon versuchen Betrüger an Geld und persönliche Daten der Reisenden zu gelangen.

An der URL oder auch am fehlenden Schlosssymbol in der Adressleiste könne man erkennen, dass es sich um keine sichere Seite handelt, heißt es in einer Aussendung des KFV.