36 Grad und es wird noch heißer: Hitze-Wochenende steht bevor

Lange hat der Sommer 2023 auf sich warten lassen, nun ist er aber in Österreich angekommen und ab Freitag gibt er wieder richtig Gas. Wie Ubimet-Meteorologe Michele Salmi sagt, steigen die Temperaturen im ganzen Land auf 30 Grad, im Donauraum ist sogar mit 31 zu rechnen. "Das Wochenende wird dann richtig heiß. Wir erwarten bis zu 35 Grad und dazu bleibt es im Osten sonnig. Mit vereinzelten Gewittern ist nur in Vorarlberg, Tirol und Kärnten zu rechnen", sagt Salmi.

Mit diesen Temperaturen geht es auch in der kommenden Woche weiter, vor allem im Osten. Während vom Westen her Gewitter bis ins Mühl- und Waldviertel ziehen könnten, werden in Wien bei Sonne Spitzenwerte von 36 oder sogar 37 Grad erreicht. Erst ab Mittwoch könnten die Temperaturen langsam zurückgehen. Aber: "Zurückgehen bedeutet dann eben von 36 auf 30 Grad", erklärt der Meteorologe.

