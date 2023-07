Sommer, Sonne, Stau: Wo Sie am Wochenende mit Verkehrsbehinderungen rechnen müssen

Wer an diesem Wochenende mit dem Auto in den Urlaub fahren will, braucht gute Nerven. Denn auch in Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Kärnten und der Steiermark werden Schulkinder heute in die Sommerferien entlassen - ebenso wie in vier deutschen Bundesländern und einem Teil der Niederlande. Staus - besonders auf den Nord-Süd-Transitrouten sind also vorprogrammiert.

Der ÖAMTC rechnet bereits am Freitagnachmittag mit Reisewellen aus den Ballungszentren, die Hauptverkehrsrouten in West- und Südösterreich werden ab Samstagfrüh überlastet sein. „Den größten Zeitverlust gab es am letzten Wochenende in Slowenien - 20 Kilometer stockender Verkehr von der Grenze bei Spielfeld (A9) bis Maribor wegen Baustellen. Diese Baustellen sind im Verzug. Es ist damit zu rechnen, dass sie auch noch am nächsten Wochenende ein Nadelöhr darstellen“, prognostizieren die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. Weitere Verzögerungen werden vor dem slowenisch-kroatischen Grenzübergang bei Gornji Macelj erwartet.

