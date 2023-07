24 Festnahmen: Große Kokainbande in Europa und Brasilien zerschlagen

Die Polizei hat in Spanien und Portugal eine internationale Drogenhändlerbande zerschlagen, die mehrere Länder Europas mit Kokain aus Südamerika versorgt haben soll. Bei der Operation seien in den beiden Ländern sowie in Brasilien insgesamt 24 Personen festgenommen worden, teilte die spanische Polizeieinheit Guardia Civil am Mittwoch mit. Man habe zudem gut 800 Kilogramm Kokain beschlagnahmt. Der Schlag sei in Zusammenarbeit mit Europol und den Behörden in Brasilien gelungen.

