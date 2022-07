22-Jährige Gondoliera in Venedig will Miss Italia werden

Die 22-jährige Sara Pilla, eine von fünf Frauen, die als Gondoliera auf den Kanälen Venedigs arbeitet, will Miss Italia werden. Die blonde Venezianerin, die im Februar die Gondoliere-Prüfung bestanden hat, beteiligt sich am Schönheitswettbewerb in ihrer Region Miss Veneto. Ihr Traum sei, im September zur Miss Italia gekürt zu werden.

"Ich habe drei Leidenschaften: Die Gondel, Gesang und Mode-Defilees. Ich würde auf keine dieser Leidenschaften verzichten. Beim Schönheitswettbewerb will ich meine Stadt Venedig vertreten", so Pilla, die aus einer Dynastie von Gondolieri stammt. Schon ihr Vater und ihr Großvater arbeiteten wie sie am Steuer einer Gondel.