18,3 Grad: Neuer Temperatur-Rekord in der Antarktis

So verrückt es klingen mag: An der Nordspitze der antarktischen Halbinsel kann man momentan locker im T-Shirt herumlaufen. Auf der argentinischen Antarktis-Forschungsstation Esperanza wurden am Donnerstag 18,3 Grad Celsius gemessen - ein neuer Temperaturrekord für den antarktischen Kontinent.

Der bisherige Höchstwert lag bei 17,5 Grad und wurde vor knapp fünf Jahren, im März 2015, ebenfalls auf der Esperanza-Basis aufgestellt.