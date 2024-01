Letzter Funkspruch: "We're gonna be in the Hudson"

Flugkapitän Chesley "Sully" Sullenberger und Kopilot Jeffrey B. Skiles meldeten der Flugsicherung: "Vogelschlag und Schubverlust in beiden Triebwerken". Die nüchterne Feststellung bedeutete, dass sich der Airbus ohne jegliche Düsenkraft nur noch wie ein Segelflugzeug steuern ließ. Eine Rückkehr zum Ausgangsflughafen oder eine Notlandung auf dem kleinen Teterboro Airport in New Jersey war unmöglich. "We're gonna be in the Hudson" - wir werden im Hudson enden, lautete der letzte Funkspruch.

"Bereitmachen für den Aufprall"

Den 150 Passagieren sagte Sullenberger dagegen über die Bordlautsprecher: "Bereitmachen für den Aufprall". Der gute Ausgang der Geschichte ist bekannt. Der Crew glückte die Notwasserung auf dem Hudson in südliche Richtung. Zwar riss das linke Triebwerk beim Kontakt mit dem eisigen Wasser ab, doch ein Zerbrechen des Rumpfes konnte verhindert werden - ebenso eine Panik an Bord. Alle Passagiere und die fünf Besatzungsmitglieder verließen das Flugzeug über die Notausgänge, wobei die aufgeblasenen Notrutschen als Flöße dienten. Sullenberger wird seit der spektakulären Notwasserung in den USA als Held gefeiert.

➤ Mehr zum Thema: Schwere Flugzeugunglücke mit vielen Überlebenden