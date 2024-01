Flugzeugkollision in Japan: Warum sich alle JAL-Passagiere retten konnten

Eine Linienmaschine der Fluggesellschaft Japan Airlines (JAL) vom Typ Airbus A350 ist am Dienstag bei der Landung mit einer Maschine der japanischen Küstenwache auf dem Tokioter Flughafen Haneda zusammengestoßen. Beide Maschinen sind in Flammen aufgegangen und brannten vollständig aus. Die Wracks der beiden Flugzeuge waren auch am Donnerstag noch immer auf einer der vier Start- und Landebahnen von Haneda zu sehen.