1.200 Menschen aus Mittelmeer in Italien gerettet

Bei mehreren Einsätzen im Mittelmeer sind seit Dienstagabend circa 1.200 Migranten im zentralen Mittelmeer gerettet worden. Dabei wurden zwei Leichen geborgen, teilte die Küstenwache in einer Presseaussendung am Mittwoch mit. Die Migranten wurden von Schiffen der italienischen Küstenwache und der Marine gerettet.

Zwei Fischerboote mit mehreren hundert Migranten an Bord, die aus Libyen abgefahren waren, wurden in Sicherheit gebracht. Auf dem ersten Fischerboot befanden sich 416 Migranten, die an Bord des italienischen Marine-Schiffes "Diciotti" gingen. Ein spanisches Patrouillenboot, das im Rahmen einer Frontex-Mission unterwegs war, nahm außerdem 78 Migranten an Bord. Bei der Rettung anderer Booten erreichte die Gesamtzahl der Geretteten circa 1.200 Menschen.

Mehrere Einsätze

Die Crew des von der Hilfsorganisation SOS Mediterranée betriebenen Rettungsschiffes "Ocean Viking" hat bei weiteren Einsätzen im Mittelmeer mehrere Migranten in Sicherheit gebracht. An Bord befinden sich derzeit 202 Menschen, die vor Libyen gerettet wurden, twitterte SOS Mediterranée am Mittwoch. Die NGO forderte einen Landehafen für die Geretteten.