Rettungsschiff im Mittelmeer mit 294 Flüchtlingen an Bord

Die Crew des Rettungsschiffes "Ocean Viking" hat am Montagabend weitere 64 Personen an Bord genommen. Sie befanden sich auf einem in Schwierigkeiten geratenen Boot in maltesischen Gewässern. Damit stieg die Zahl der Flüchtlinge an Bord des von der Hilfsorganisation SOS Mediterranee betriebenen Schiffes auf 294. Das Rettungsschiff wartet nun darauf, in einen italienischen Hafen gelassen zu werden.

Ein entsprechender Antrag wurde bei den Behörden gestellt. Von den Küsten Nordafrikas machen sich immer wieder Menschen über das Mittelmeer in Richtung Europa auf den Weg. Italien ist ein häufig gewähltes Ziel. Am Sonntag war von den italienischen Behörden ein verletzter Mann von der "Ocean Viking" evakuiert worden.

17.690 Migranten sind seit Anfang 2022 auf dem Seeweg über das Mittelmeer in Italien eingetroffen. Das sind 28,5 Prozent mehr gegenüber dem Vergleichszeitraum 2021, als 13.765 Migranten Italien erreichten, teilte das Innenministerium in Rom am Montag mit. Im Mai wurde ein Hoch von 6.929 Migrantenankünften gemeldet, 82 Prozent davon allein im Zeitraum zwischen dem 11. und dem 20. Mai.