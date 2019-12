1,1 Milliarden: Neuer Passagierrekord in der EU

In der EU sind im Vorjahr 1,1 Milliarden Passagiere mit dem Flugzeug gereist. Dieser neue Rekord ist auf ein Plus von 6 Prozent oder fast 63 Millionen mehr Fluggästen im Vergleich zu 2017 zurückzuführen, wie Eurostat am Freitag mitteilte. Demnach ist die Zahl der Fluggäste in allen EU-Ländern angestiegen. Wien-Schwechat gehört zu den Flughäfen mit dem größten Zuwachs.

Mit dem Plus von 11 Prozent liegt Wien-Schwechat gleichauf mit Helsinki und Athen auf dem dritten Platz - hinter Budapest (plus 14 Prozent) und Warschau (plus 13 Prozent). Insgesamt reisten in Österreich rund 31,1 Millionen Menschen mit dem Flugzeug, um 9,9 Prozent mehr als 2017.