Klimaaktivistin Greta Thunberg und das grüne Geschäft

Der 16-jährige Greta könne man da gar keinen Vorwurf machen, sagen ihre Bewunderer, die sich Chancen ausrechnen, dass das Mädchen heuer den Friedensnobelpreis erhalten wird.

Das Team Malizia profitierte vom globalen Medienrummel um Greta. Das Branding ist perfekt: Die Synthetik-Segelanzüge für Greta, ihren Vater Svante und den mitreisenden Kameramann. Derzeit ist allerdings das Wetter so schlecht, dass das Boot seinen Kurs ändern musste, um den Stürmen auszuweichen.

In Schweden ist der Greta-Hype längst nicht so groß wie in Deutschland und Österreich: Vor allem Gretas Eltern, der Vater Event-Manager, die Mutter Sängerin, sind ins Visier der Kritiker geraten. Ihnen wird vorgeworfen, die Tochter als Geldmaschine zu gebrauchen. Wie der KURIER berichtete, fungierte Greta als Werbefigur für die Aktiengesellschaft „We don’t have time“. Das Unternehmen wurde von dem erfolgreichsten PR-Manager und Börsenspezialisten Schwedens, Ingmar Rentzhog, 2017 gegründet. Der Freund der Familie Thunberg will das „weltweit größte soziale Netzwerk für Klimaaktion“, eine Art Facebook für den Klimawandel schaffen und damit Geld verdienen. Er sagt: „Es gibt keinen Interessenkonflikt zwischen Klimaschutz und Geldmachen.“

Als Galionsfigur wurde Greta dafür gezielt aufgebaut. Ihre Asperger-Krankheit dürfte dabei sogar von Vorteil sein.

Schon ihr erster Schulstreik im August 2018 wurde von Rentzhog und seinem Medienteam mit Fotos, Videos und PR-Material in englischer Sprache aufbereitet. Der Zeitung Svenska dagbladet sagte Rentzhog, er sei der Entdecker von Greta. „Ja, so war es. Ich habe Greta dann auch mit vielem geholfen und dazu auch mein Kontaktnetzwerk verwendet.“

Gleichzeitig veröffentlichte Gretas Mutter, Malena Ernman, das Buch „Szenen aus dem Herzen“ über Familie und Klimawandel. Gretas Eltern versuchten, sich von Rentzhog öffentlich zu distanzieren, und behaupteten, er habe Greta für seine Geschäfte missbraucht, doch sie reiste nachweislich mit den „We don’t have time“-Managern und immer mit ihrem Vater Svante.