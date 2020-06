Waffendebatte nach Amoklauf des "Wilderers"

Von der Waffe und den Patronenhülsen fehlt bisher jede Spur, allerdings gaben die Polizisten an, auch mit Dauerfeuer beschossen worden zu sein. Als Beweis, dass es die Waffe tatsächlich gab, dient ein Foto, das Huber neben seinem Hund in Tarnausrüstung mit dem STG-77 zeigt. Auf dem Gewehr ist ein Fangsack montiert, was das Fehlen der Hülsen erklären würde. Laut dem Gutachten hatte Huber das Sturmgewehr in einem Waffendepot unter der Rückbank seines Toyota Hilux versteckt. Er nahm den zivilen VW-Touareg mit Roman B. und drei seiner Kollegen auch damit unter Beschuss. Im Kugelhagel zerschellte ein Projektil an einem Hauseck, wodurch der Cobra-Beamte von mehreren Splittern in die Lunge getroffen wurde. "Bereits eine stichfeste Schutzweste hätte ihm das Leben gerettet", so der Gutachter.