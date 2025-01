Polizisten fuhren Mutter und Kind auf Schutzweg an

Eine Mutter und ihr neunjähriges Kind wurden gestern Abend in Dornbirn auf einem Schutzweg von einem Einsatzfahrzeug der Polizei angefahren.

Kurz darauf habe er die Frau mit ihrem Kind wahrgenommen. Der Polizist und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Nach Abschluss der Ermittlungen wird eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr an die Staatsanwaltschaft Feldkirch erstattet.

Das Polizeiauto war von der Bahnhofstraße unterwegs zu einem Einsatz in der Innenstadt. Vor der Kreuzung habe der 34-jährige Beamte die Geschwindigkeit verringert und das Einsatzfahrzeug dann wieder beschleunigt, als ein Passieren der Kreuzung möglich schien, hieß es im Polizeibericht.

Zweiter Unfall

Am selben Abend wurde ein 86-jähriger Mann ebenfalls in Vorarlberg in Hittisau im Bregenzerwald auf einem Schutzweg angefahren und verletzt.