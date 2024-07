Schuldspruch nach Misswirtschaft gegen Ex-Bürgermeister in Vorarlberg

Im Prozess um Misswirtschaft in der Vorarlberger Gemeinde Fußach (Bez. Bregenz) sind am Montagabend nach acht Prozesstagen die Urteile ergangen. Der ehemalige Bürgermeister und der inzwischen pensionierte Finanzleiter der Ortschaft wurden am Landesgericht Feldkirch schuldig gesprochen: 18 Monate bedingte Haft für den Ex-Ortschef, 30 Monate (18 davon auf Bewährung) für den pensionierten Finanzleiter. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.