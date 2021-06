Misswirtschaft in Fußach: Aufsicht agierte laut RH korrekt

Die Prüfung des Rechnungshofs hat nun auch gezeigt, dass wichtige Aufgaben in der Personalverwaltung der Gemeinde nicht zufriedenstellend erledigt wurden. Unter anderem fiel auf, dass einzelne Beschäftigte nicht bei der Sozialversicherung angemeldet wurden.

In der Gehaltsverrechnung habe der Finanzleiter sich zusätzlich zu seinem bereits mit großzügigen Zulagen ausgestatteten Gehalt weitere hohe Summen für Überstunden ausbezahlt. Der Mann habe praktisch an jedem Wochentag Überstunden geschrieben, auch an Sonn- und Feiertagen, halben Urlaubstagen oder Tagen mit einer Krankmeldung.