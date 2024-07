Hangrutsch in Vorarlberg: Betroffene Grundstücke nicht mehr bebaubar

Nach einem immensen Hangrutsch in Hörbranz (Bez. Bregenz) im vergangenen Jahr steht nun fest, dass die zerstörten Häuser nicht an selber Stelle wieder aufgebaut werden können. Die vier betroffenen Grundstücke seien nicht mehr bebaubar, informierte die Landespressestelle. Das gehe aus einem Gutachten eines Tiroler Ingenieurbüros hervor, das die Vorarlberger Wildbach- und Lawinenverbauung in Auftrag gegeben hatte. Bürgermeister Andreas Kresser äußerte sein Bedauern.