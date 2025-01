Feldkirch: Behörde verwehrte 16-jährigem Obdachlosen Hilfe

Der Jugendliche hatte laut einem Bericht von ORF Radio Vorarlberg aufgrund von Autoritätsproblemen seinen Platz in einer Wohngemeinschaft verloren, auch wurde ihm seine Lehrstelle gekündigt.

In einer E-Mail der Kinder- und Jugendhilfe an den Heranwachsenden hieß es wörtlich: "Jetzt bist Du wohnungslos und wir werden Dir keine weiteren Angebote machen."

Als "Auszeit" gedacht

In einer Stellungnahme seitens des Landes hieß es, dass die Unterkunftsgewährung in seltenen Einzelfällen "auf Grund krasser und fortgesetzter Missachtung der in einer Betreuungseinrichtung geltenden Grundregeln" untragbar werde.

Würden obdachlose Jugendliche "die Kommunikation aufrecht halten, ist es auch möglich, mit ihnen abzustimmen, wo sie anderweitig Unterkunft erhalten", so das Land - allerdings war die Kommunikation mit dem 16-Jährigen von der Behörde aus eingeschränkt worden.