Fahrlässige Tötung: Betreuerin nach Badeunfall in Therapiebecken verurteilt

Die Betreuerin eines beeinträchtigten Nichtschwimmers ist nach seinem Ertrinkungstod in Vorarlberg in zweiter Instanz am Oberlandesgericht Innsbruck wegen fahrlässiger Tötung schuldig gesprochen worden. Das berichtete die Neue Vorarlberger Tageszeitung (Sonntag).

Das Landesgericht Feldkirch hatte die unbescholtene 27-Jährige zuvor im Juni im Zweifel freigesprochen, die Staatsanwaltschaft war daraufhin in Berufung gegangen.

20 Sekunden unbeaufsichtigt?

Anfang Oktober 2023 lag ein geistig und körperlich beeinträchtigter 53-Jähriger leblos im Schwimmbecken einer Gesundheitseinrichtung in Rankweil (Bez. Feldkirch). Die damals 26-jährige Betreuerin gab an, den Mann nur etwa 20 Sekunden unbeaufsichtigt im Wasser gelassen zu haben, während sie anderen Betreuten ein Handtuch geholt habe. Darauf habe sie den reglos im 1,20 Meter tiefen Therapiebecken treibenden Mann entdeckt und zusammen mit zwei Kolleginnen sofort Reanimationsmaßnahmen begonnen. Der Mann starb elf Tage später auf der Intensivstation.