Neue Bombendrohung erwischte Vorarlberger Bahnhof Feldkirch

Die Serie von anonymen Bombendrohungen gegen österreichische Bahnhöfe hielt auch am Dienstagabend an. Da kam es zum Großeinsatz beim Feldkircher Bahnhof in Vorarlberg. Am späten Nachmittag war bei der Landespolizeidirektion Vorarlberg via E-Mail eine Bombendrohung gegen den Bahnhof Feldkirch eingegangen.