Abtreibungen am LKH Bregenz nur bis zur 13. Woche möglich

Die Frau war in der 13. Schwangerschaftswoche , befand sich also innerhalb der gesetzlichen Frist, in der eine Abtreibung straffrei gestellt ist. Die ungewollt Schwangere wurde jedoch im Vorarlberger Spital mit der Begründung abgewiesen, der Abbruch werde aus ethischen Gründen abgelehnt .

Vielmehr soll es erst in sieben Tagen einen freien OP-Termin gegeben haben, was dann zu spät für den Eingriff in Bregenz gewesen wäre. Mit der 14. Schwangerschaftswoche wäre die Frau in einem Stadium der Schwangerschaft gewesen, wo man in Bregenz die Grenze gezogen habe. Diese Frist habe man sich aus medizinischen Gründen gesetzt, letztlich auch aus Sicherheitsgründen für die Patientinnen.

"Es tut uns leid für jede Frau"

In der 14. oder 15. Woche sei ein ganz anderes Vorgehen, ein viel größerer Eingriff, nötig. Darauf ließen sich Ambulatorien, die in Österreich Schwangerschaftsabbrüche anböten, im Allgemeinen nicht ein, so Rohde. "Es tut uns leid für jede Frau, wo wir das Angebot nicht bieten können. Aber das sind die uns gesetzten Rahmenbedingungen, die wir einhalten müssen", betonte er gegenüber dem ORF. Man verweise aber auf andere Möglichkeiten.