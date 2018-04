Vom Botschafter zum Landesrat: "Das ist eine einmalige Chance"

NÖ Landesregierung.

Sein Wechsel von London nach St. Pölten ist für viele noch immer ein ganz großes Rätsel. Martin Eichtinger selbst sieht es als logischen Entschluss. Im Rahmen der KURIER-Serie „Warum eigentlich ...?“ auf SchauTV wurde dem neuen NÖ Landesrat von KURIER-Herausgeber Helmut Brandstätter sofort die Frage nach den Gründen für den Wechsel von der Botschaft an der Themse in das Landhaus an der Traisen gestellt. Für Martin Eichtinger war es keine schwierige Entscheidung, wie er freimütig erklärt: „Weil ich es als eine wirklich große und spannende Herausforderung sehe. Wenn jemand, so wie ich, viel im Ausland gelebt hat, auch viele verschiedene Positionen innegehabt hat, sammelt man rundherum Erfahrungen. Und irgendwann ist der Punkt da, wo man sich denkt, dass man diese Erfahrungen auch nutzbringend zu Hause anwenden soll.“

Außerdem kenne er die NÖ Regierungsmannschaft schon lange, habe zu Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ein „wirklich vertrauenswürdiges und gutes Verhältnis“ und wohne in Perchtoldsdorf. Deswegen habe er nicht wirklich gezögert, als ihm Mikl-Leitner das Angebot machte. Eichtinger: „Ich habe natürlich einmal kurz mit meiner Familie gesprochen, das würde wohl jeder tun. Aber dann habe ich nicht gezögert. Das ist eine einmalige Chance, ein einmaliges Angebot, das man natürlich auch mit Demut annimmt, weil es mit großer Verantwortung verbunden ist.“ Dazu sei es inhaltlich eine große Herausforderung.