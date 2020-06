Vermisster Parndorfer ist vermutlich ertrunken

Fischamend

Jetzt gibt es traurige Gewissheit, der junge Mann ist tot. Schon am vergangenen Dienstag gegen 13.30 Uhr wurde dieLeiche des Burgenländers in derDonau beiin NÖ gefunden, bestätigte die Polizeiinspektiondem KURIER am späten Donnerstagabend. Auch wenn die DNA-Probe noch ausständig sei, wurde derbereits zur Beerdigung freigegeben. Zur Todesursache hieß es von der Exekutive, dass „Tod durch Ertrinken angenommen werden“ könne.

Patrick wollte sich am 5. Juli in Neusiedl mit Freunden treffen. Anschließend dürfte er mit Bekannten nach Wien gefahren sein. Die Kappe, die er an diesem Freitagabend getragen hatte, sein Handy und seine Geldbörse waren in Wien gefunden worden. Laut unterschiedlicher Zeugenaussagen ist er als Mutprobe von der Döblinger Brücke gesprungen. Andere Freunde sagen er wollte springen, sei aber hinunter gefallen.