Treffpunkt Wien: Carpaccio zum Carousel

Einstudiert hat Schmutzhard hier übrigens die Rolle des Karussell-Ausrufers Billy Bigelow im Musical „Carousel“.Heute, am Ostersonntag, wird er in dieser Rolle letztmalig in dieser Saison auf der Volksopernbühne stehen, das Stück selbst wird noch bis Ende April gezeigt.

„Musicals gelten als leichtere Kost. Aber hier ist Molnárs Liliom die Vorlage. Es ost alles andere als ein Happy-Peppi-Musical, es ist tragisch bis zum Schluss. Aber genau das ist das Herausfordernde.“

Herausforderung, die braucht der 35-Jährige auch regelmäßig. „Ich habe einmal 20 Mal hintereinander ,Die Zauberflöte’ gespielt. Da sehnte ich mich dann schon nach Abwechslung.“ Mitunter führt seine Abwechslungslust allerdings auch zu kritischen Momenten – etwa bei seinem Debütauftritt an der Oper Frankfurt. Drei Monate vor seinem Antritt als festes Ensemblemitglied wurde er gefragt, ob er als Dr. Falke in der Fledermaus einspringen könnte.

Was ihm bei der Zusage nicht bewusst war: Die Textfassung war völlig anders, als die, die er aus Wien kannte. „Im Endeffekt hatte ich einen Tag Zeit, um mir alles einzuverleiben“, sagt er, während die Kellnerin die Pizza mit Rindercarpaccio, Grana und Rucola serviert. „Selbst die Regieassistentin war am Vormittag noch überzeugt, dass das eine Katastrophe wird.“ Er lacht. „Und ich hab mir nur gedacht, was bin ich für ein Trottel.“ Aber bei der Aufführung war er so klar und fokussiert, dass er keinen einzigen Wortdreher hatte. „Ich brauche eben den Druck.“ Das war schon in der Schule so.