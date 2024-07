Tirol will mit Bundesgeld über 500 zusätzliche Förderwohnungen bauen

Ende Februar hat die schwarz-grüne Bundesregierung ein Wohnbaupaket in Höhe von 1 Milliarde Euro präsentiert . Damit sollen bis 2026 im gemeinnützigen Sektor je 10.000 neue Wohnungen für Mieter und Eigentümer errichtet und weitere 5.000 Wohnungen saniert werden.

Am Dienstag hat die Tiroler Landesregierung in Person von Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) und seinem Wohnbau-Landesrat Georg Dornauer (SPÖ) erläutert, wie sie das dem Bundesland zustehende Stück vom Kuchen nutzen will.