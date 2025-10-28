Auf der Westbahnstrecke stehen erneut Streckensperren an

Am kommenden Sonntag (2. November) endet eine einmonatige Totalsperre der Arlbergstrecke , die Bahnreisende zwischen Tirol und Vorarlberg in den Schienenersatzverkehr gezwungen und auch Fernreisende auf der Strecke zwischen Zürich und Wien betroffen hat. Kaum geht dieses Nadelöhr auf, folgen Probleme im nächsten.

Auf der Westbahnstrecke sorgen wieder einmal Bauarbeiten der Deutschen Bahn im Deutschen Eck zwischen Salzburg und Tirol für umfassende Fahrplanänderungen. Startend mit Montag (3.11.) wird es bis Ende November mehrere Teil- sowie eine Totalsperren von 14.11. ab circa 21 Uhr bis 19.11. circa 13 Uhr geben.

Während der Gesamtsperre kann der Streckenabschnitt von den Fernverkehrszügen der ÖBB gar nicht benutzt werden. Dadurch kommt es im Fern- und Nachtverkehr der ÖBB zu Einschränkungen, Umleitungen und dem Einsatz von Bussen zwischen Salzburg und Tirol als Schienenersatzverkehr, teilen die ÖBB mit.

Darauf müssen sich Bahnreisende einstellen

Während der Teilsperren steht wiederum nur eines der beiden Streckengleise im Deutschen Eck zur Verfügung, was ebenfalls nicht ohne Folgen für Bahnfahrer bleibt. Das erwartet Reisende im Detail:

Teilsperren von 3. bis 5. und von 8. bis 11. November 2025:

Einige Züge fallen zwischen Salzburg Hauptbahnhof und Wörgl Hauptbahnhof in beide Richtungen aus. Es wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Salzburg Hauptbahnhof und Wörgl Hauptbahnhof bzw. Kufstein sowie zwischen Salzburg Hauptbahnhof und Innsbruck Hauptbahnhof eingerichtet. Das betrifft Reisende zwischen Wien/Salzburg – Bregenz/Frankfurt & Zürich.