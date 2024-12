Comeback der Westbahn: Nach Hochwasserschäden wieder mit Tempo 230

Die Eisenbahner-Musikkapelle spielte tapfer gegen den eisigen Wind an, Bundesministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Landesvize Udo Landbauer (FPÖ) strahlten in die Kameras und ÖBB-Chef Andreas Matthä sprach gar von einem "Weihnachtswunder".

Am Bahnhof Tullnerfeld in Niederösterreich wurde am Freitag das Comeback der Weststrecke groß gefeiert. Fast auf den Tag genau drei Monate nach der verheerenden Hochwasserkatastrophe kann die Strecke zwischen Wien und St. Pölten am 15. Dezember wieder in Betrieb genommen werden, dann sind Pendler und Reisende in den Railjets auf der schnellen Schiene wieder mit Tempo 230 unterwegs.