Tiroler Polizei stemmt sich gegen drohendes Verkehrschaos am Brenner

Dabei müssen aber alle Schwerfahrzeuge auf die Überholspur in der Brückenmitte und alle anderen Fahrzeuge auf die Außenseite wechseln. "Die Verkehrsführung ist nicht alltäglich", sagte Enrico Leitgeb, Leiter der Verkehrsabteilung der Polizei Tirol , am Dienstag bei einem Hintergrundgespräch. An den genannten 180 Tagen sei man daher vor Ort.

Dieses Nadelöhr wird den Verkehr auf der jährlich von über 14 Millionen Fahrzeugen befahrenen A13 also noch über Jahre bremsen. Nur an 180 Hotspot-Tagen pro Jahr und bei entsprechend großem Rückstau auch kurzfristig für wenige Stunden wird eine zweite Fahrspur geöffnet.

Mit einem Bündel an Maßnahmen will die Exekutive verhindern, dass der Verkehr in Tirol auf der Brennerroute zwischen Kufstein bis zum Alpenpass über Inntalautobahn (A12) und A13 - vorbei an der Landeshauptstadt Innsbruck - kollabiert. Die Luegbrücke ist dabei nicht das einzige Problem.

Ganze Reihe von Bauvorhaben

"Bis 2040 haben wir enorme Bauvorhaben auf der Strecke", so Leitgeb. So werden in den kommenden Jahren etwa drei weitere Autobahnbrücken neu gebaut. Und ab 2040 soll dann auch noch das Herzstück der Brennerautobahn - die Europabrücke - ersetzt werden.