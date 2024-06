Tote 69-Jährige in Tirol: Sohn unter Mordverdacht

Derzeit steht ein 42-jähriger österreichischer Staatsbürger im Verdacht, seine 69-jährige Mutter in der Nacht zum Sonntag in der gemeinsamen Wohnung in Innsbruck getötet zu haben. Der Tat dürfte dabei ein Streit zwischen den beiden vorausgegangen sein. Der am Tatort anwesende und stark alkoholisierte 42-Jährige wurde noch vor Ort festgenommen.

"Er hat die Polizei selbst gerufen", sagt Philipp Rapold, stv. Leiter des Landeskriminalamtes zum KURIER. Als die Beamten gegen 4 Uhr in der Früh in der Wohnung eintrafen, habe sich "aufgrund der Verletzungen der Frau der Verdacht auf Fremdverschluden ergeben". Der 42-Jährige wurde verhaftet.