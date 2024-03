Farbattacke wegen Frauenmorden: Tiroler ÖVP-Zentrale wieder Ziel

Neu war bei der Farbattacke indes, dass ein Bekennerschreiben mehrfach zusätzlich an die Wand geheftet worden war, hieß es in der Tiroler Tageszeitung (Online). Auch das Bürgerbüro der FPÖ in der Anichstraße soll attackiert worden sein.

"Unsere Wut an euren Wänden"

Die unbekannten Täter nahmen dabei Bezug auf Morde an Frauen in Österreich. Am Mittwoch prangte "Unsere Wut an euren Wänden" auf der Fassade der ÖVP-Landesgeschäftsstelle, vor einer Woche war "Keine einzige weniger" an selber Stelle zu lesen gewesen.

Im Bekennerschreiben kritisierten die Täter Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP). Diese verschleiere durch ihre Aussagen das Leid "gezielt", in dem sie die Taten als Privatsache deklariere, wurde unterstellt.